Митинг за отставку главы Ишимбайского района прошел в Башкирии

Около тысячи человек собрались 17 августа на несанкционированный митинг перед зданием администрации Ишимбайского района Башкирии. Они потребовали отставки главы муниципалитета Азамата Абдрахманова, который участвовал в агрессивном разгоне протестующих против промышленных разработок на сопке Куштау. Сам государственный чиновник назвал акцию «запланированной», с заранее распределенными ролями. Сотрудники полиции «отработали данный инцидент согласно своим инструкциям».

Как написал Абдрахманов в социальной сети «Вконтакте», на митинге присутствовало «не мало радикально настроенных молодых людей, предположительно, нетрадиционного религиозного течения». Скорее всего, именно они присутствовали на акции по защите Куштау.

В ходе митинга не обошлось без провокаций, подчеркнул глава района. Во двор администрации бросили несколько петард. При этом «увеличивали число участников прохожие, остановившиеся из любопытства».

Абдрахманов считает, что определенная часть протестующих — «группа деструктивно настроенных людей, которые намеренно раскачивают ситуацию».

«Всем известно, что Глава республики, Радий Фаритович Хабиров, перевел вопрос, касающийся горы Куштау в конструктивное русло, ведется поиск компромиссного решения. Однако, некоторые лица заняли подчеркнуто агрессивную позицию, которая напрямую угрожает народу Башкортостана, в частности, жителям Ишимбайского района. Им выгодна напряженная нестабильная обстановка для того, чтобы в этой неприятной ситуации набирать себе политические баллы, проще говоря „пиариться“» — написал он.

С точки зрения главы района, вопрос Куштау является отличным поводом для дестабилизации обстановки в обществе.

«Хочу отметить, чтобы ишимбайцы не верили информации, которая распространяется через различные информационные каналы о том, что завтра в Ишимбае состоится митинг в защиту главы администрации Ишимбайского района. Это недостоверная информация. Нам защищаться не от кого и не зачем. Администрация сегодня работала, и впредь будет работать в штатном режиме, выполняя свои обязанности», — подчеркнул Абдрахманов.

Ранее экологические активисты сообщили, что Азамат Абдрахманов в прошедшие выходные агрессивно разгонял участников акции против разработки шихана Куштау. Он переворачивал палатки и требовал убрать машины. Действия чиновника сняли на камеру и выложили в соцсетях и в Telegram-каналах.



Тем временем республиканская прокуратура заявила о проверке по факту проведения акции в защиту Куштау. Всем действиям ее участников будет дана оценка вне зависимости от занимаемых должностей.