Прокуратура даст оценку действиям участников акции в защиту Куштау

По итогам акции против разработки сопки Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет проведена прокурорская проверка. Республиканская прокуратура оценит действия всех участников мероприятия, вне зависимости от должностей, которые они занимают, заявил заместитель прокурора республики Виктор Логинов.

«В любом случае действиям всех лиц, которые принимали участие там, оценка будет дана, с какой бы стороны они ни находились, кого бы они ни защищали, в каких бы должностях ни находились, сейчас находятся. Поэтому здесь, безусловно, будет проводиться проверка, уже жалобы поступают, они поступили в прокуратуру Ишимбая, прокуратура уже начала проверку», — цитирует ТАСС слова Логинова на встрече экологических активистов с главой региона Радием Хабировым.

Он добавил, что прокуратура ждет обращений свидетелей инцидента и готова рассмотреть видеозаписи нарушений. Логинов пообещал, что «спуска никому не будет».

Экологи и сочувствующие им местные жители с начала августа протестуют против разработки башкирских сопок, которые называют шиханами. По словам члена Совета по правам человека при главе республики Зульфии Гайсиной, задержано около 90 протестовавших в прошлые выходные. Суд назначил 34 защитникам Куштау наказание в виде 15 суток административного ареста.

Местные жители недовольны планами Башкирской содовой компании (БСК) по разработке месторождения шихана Куштау. Активисты еще в прошлом году разместили в Сети петиции за сохранение уникальной сопки и начали проводить акции в ее защиту.

29 июля нынешнего года на горе начали рубить лес. В ответ местные жители и активисты провели новые митинги, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Полиция задержала десятки экологов и сочувствующих.

БСК, являющаяся производителем 85% пищевой соды в России, на фоне истощении ресурсов на своем месторождении заявила, что хочет извлекать сырье из горы Куштау. Ранее компания рассматривала другой вариант — шихан Тратау, но он имеет защитный статус памятника природы.

Башкирские шиханы представляют собой остатки рифового массива — гигантских скоплений кораллов, образовавшихся в тропическом море позднего палеозоя (около 300 миллионов лет назад). Куштау внесена в список объектов геологического наследия всемирного значения. На горе расположены археологические памятники различных эпох, ее экосистема включает несколько видов растений и животных, занесенных в Красную книгу. Кроме того, сопка имеет большое рекреационное значение, как место отдыха жителей близлежащих населенных пунктов.

Накануне стало известно, что власти Башкирии временно остановили промышленное освоение шихана Куштау. Глава региона Радий Хабиров заявил, что разработка не начнется без компромиссного решения.