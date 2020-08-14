Пентагон вновь сформирует рабочую группу по изучению НЛО

Рабочая группа по исследованию неопознанных летающих объектов вновь появится в оборонном ведомстве Соединенных Штатов. Курировать ее будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Состав официально объявят в ближайшее время, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Группа будет изучать факты встреч летчиков ВВС США с НЛО. Конгресс страны в июле обеспокоило, что неопознанные объекты могут являться средствами разведки «потенциальных противников». Подобные группы на различном уровне несколько раз формировались в Соединенных Штатах после окончания Второй мировой войны.

На сайте Пентагона в конце апреля были опубликованы три видеозаписи встреч американских пилотов с НЛО. Одна из них была сделана ВМС США в ноябре 2004 года. Еще две — в январе 2015 года. В 2007 и 2017 годах ролики опубликовали СМИ, но лишь теперь военные чиновники признали их подлинность.

Некоторое время спустя ВМС США обнародовали ряд отчетов военных летчиков о встречах с неопознанными объектами в период с июня 2013 года по февраль 2019 года. В июне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему известны интересные факты о крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Глава государства не исключил публикацию этих данных позднее.



Согласно официальной версии ВВС США, речь идет о метеорологическом зонде, который использовался в секретной программе. Однако до сих пор циркулируют слухи о том, что американцы нашли настоящий корабль инопланетян, а данные об этом были засекречены.