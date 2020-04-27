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Пентагон официально опубликовал видеозаписи НЛО

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© YouTube

© YouTube

Видеоролики с «воздушными явлениями», природа которых остается «неопознанной», официально опубликовало Министерство обороны США. Записи были сделаны боевыми самолетами в 2004 и 2015 годах, сказано в пресс-релизе Пентагона.

Военные США отметили, что все записи ранее уже просочились в Сеть в «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах». Подлинность видео Пентагон подтвердил.

В Пентагоне провели тщательный анализ и пришли к выводу, что «публикация данных незасекреченных видеозаписей не раскрывает каких-либо важных возможностей или систем». Теперь это сделано с целью «развеять ложные суждения общественности относительно подлинности распространенных кадров». Кроме того, благодаря обнародованию записей прекратятся спекуляции и догадки на тему, что ролики содержат «что-то еще», считают в Министерстве обороны США.

В сообщении также подчеркивается, что природа данных «воздушных явлений» осталась неразгаданной.

Уже известно, что в 2007—2012 годах на засекреченную программу Пентагона, посвященную изучению «аномальных аэрокосмических угроз», было выделено 22 миллиона долларов. Руководитель проекта Луис Элисондо ушел в отставку в 2017 году из-за «несерьезного отношения» руководства к его деятельности. При этом в Конгрессе США отмечали отсутствие сенсационных данных и серьезных результатов подразделения, которое занималось поиском НЛО.

Летом прошлого года Сенат США провел закрытые слушания по теме НЛО. Тогда сенаторы потребовали тщательно разобраться с каждым случаем подобных встреч.

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