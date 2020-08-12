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IIHF не обсуждала отмену чемпионата мира по хоккею в Белоруссии

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© Википедия

© Википедия

Политические события в Белоруссии после выборов президента вряд ли станут причиной переноса или отмены чемпионата мира 2021 года. Об этом заявил вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола.

«Мы не говорили об отмене чемпионата мира в Белоруссии. Мы не политическая организация, не думаю, что случится отмена турнира», — цитирует слова спортивного чиновника РИА Новости.

Игры предстоящего, 84-го хоккейного чемпионата мира должны пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ряд СМИ ранее сообщил, что в IIHF подняли вопрос о месте проведения турнира на фоне протестов после выборов президента Белоруссии.

Напомним, что 83-й чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменили из-за пандемии коронавируса.

Массовые беспорядки в городах Белоруссии после объявления результатов президентских выборов продолжаются уже третьи сутки. Жители требуют правильно подсчитать голоса избирателей.

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