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Двух граждан Латвии задержали в Белоруссии

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Белорусскими силовиками во время протестных акций задержаны два гражданина Латвии. Латвийское министерство иностранных дел пытается добиться их освобождения, а также оказывает необходимую консульскую поддержку.

Об инциденте заявил в социальных сетях министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Никаких подробностей обстоятельств задержания пока нет.

Глава латвийского МИД призвал сограждан учитывать рекомендации министерства перед поездкой в Белоруссию. С 9 августа они достаточно просты: осторожно вести себя в общественных местах, не выходить на улицу по вечерам.

Беспорядки в Белоруссии начались в ночь после президентских выборов и с тех пор не прекращаются. Люди пытаются добиться честного подсчета голосов, однако силовики пока успешно справляются с ситуацией, не позволяя вспыхнуть «цветной революции». Задержано большое количество протестантов, достается даже журналистам.

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Министр внутренних дел Белоруссии: «Беру ответственность на себя»

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© Наталия Федосенко/ТАСС

© Наталия Федосенко/ТАСС

Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за действия силовиков, занимающихся разгоном мирных жителей на улицах Минска. Он также принес извинения пострадавшим на протестах, а также порекомендовал журналистам «не лезть в пекло», пишет РИА Новости.

Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу, — заявил Караев.

Министр внутренних дел также дал совет журналистам:

Я всегда против любого насилия над журналистами! Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!

Ранее «Ридус» опубликовал рассказ жителя Минска, который активно участвует в протестах против итогов президентских выборов в Белоруссии. Как утверждает мужчина, мирных жителей забирают прямо с улицы. И хотя в стране не введен официально комендантский час, однако именно по такому сценарию сейчас действует власть: «Такой а-ля комендантский час, который не введен. Но дали распоряжение заведениям — ресторанам, магазинам, торговым центрам — в 18:00 закрываться».

Тем временем, президент Литвы Гитанас Науседа объявил о готовности властей Литвы, Латвии и Польши остановить насилие против граждан Белоруссии путем посреднических переговоров между оппозицией и правительством президента Александра Лукашенко.

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