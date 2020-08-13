Двух граждан Латвии задержали в Белоруссии

Белорусскими силовиками во время протестных акций задержаны два гражданина Латвии. Латвийское министерство иностранных дел пытается добиться их освобождения, а также оказывает необходимую консульскую поддержку.

Об инциденте заявил в социальных сетях министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Никаких подробностей обстоятельств задержания пока нет.

Глава латвийского МИД призвал сограждан учитывать рекомендации министерства перед поездкой в Белоруссию. С 9 августа они достаточно просты: осторожно вести себя в общественных местах, не выходить на улицу по вечерам.

Беспорядки в Белоруссии начались в ночь после президентских выборов и с тех пор не прекращаются. Люди пытаются добиться честного подсчета голосов, однако силовики пока успешно справляются с ситуацией, не позволяя вспыхнуть «цветной революции». Задержано большое количество протестантов, достается даже журналистам.