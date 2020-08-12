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ОМОН избил в Минске еще двух журналистов

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии избили в Минске журналиста и водителя белорусской редакции «Комсомольской правды» — Геннадия Можейко и Антона Кулеша. Это произошло во время прочесывания автостоянки в поисках сбежавших участников акции протеста, заявил специальный корреспондент издания Александр Коц.

Кого находили в машинах — выволакивали. Кто не открывал двери — разбивали окна", — пишет журналист в Telegram.

Журналист подчеркнул, что водителей просили открыть багажник. Если тот не подчинялся — начали избивать дубиной. Свои действия силовики сопровождали руганью и упреками в том, «что из-за нарушителей приходится месяц тут работать».

«Как писал Артур Перес Реверте в незабвенной „Территории команчей“ (за точность цитаты не ручаюсь) „на любой войне журналист рано или поздно из описателя подвигов и свершений превращается в опасного и ненужного свидетеля“. Золотые слова», — подытожил Коц.

Также, как видно на записях, ОМОН не стесняется бить дубинками по стеклам автомобилей, которые сигналят в знак протеста.

Ранее милиционеры напали на журналистов на улице Пушкинской в Минске. У представителей прессы отобрали карты памяти к фотоаппаратам, разбили объектив камеры.

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