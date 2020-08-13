«Величайшим мошенничеством» назвал Трамп грядущие выборы в США

Голосование по почте, на которое демократы требуют 3,5 миллиарда долларов, станет «величайшим мошенничеством» в истории американских выборов. При этом сама Демократическая партия создаст куда больше проблем, чем «вмешательство» России, Китая или Ирана, заявил на пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Это будет величайшее мошенничество в истории выборов», — цитирует ТАСС слова Трампа.

Трамп давно заявляет, что демократы собрались «украсть» результат выборов при помощи голосования по почте из-за пандемии коронаируса. При этом спецслужбы США подозревают Россию, Китай и Иран в планируемом вмешательстве в избирательный процесс. Все три страны отвергли подобные обвинения, но Вашингтон объявил о награде за любые сведения об "агентах влияния".

«Вы всегда говорите про Россию, Россию, Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном», — подчеркнул Трамп на пресс-конференции 12 августа.