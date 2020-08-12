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В Усолье сломались лифты, установленные компанией экс-губернатора Левченко

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Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. © Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. © Владимир Андреев/URA.RU/TASS

В Усолье-Сибирском сломались пять лифтов, которые около года назад устанавливала компания «Звезда», принадлежащая Андрею Левченко, сыну бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В заложниках оказались сотни жителей многоквартирного дома. Среди них много инвалидов и пожилых людей. Ранее установленные «Звездой» лифты сломались в Ангарске и Усть-Илимске.

Ущерб, причиненный предприятием Левченко-младшего, оценивается в 186 миллионов рублей. Именно столько денег было похищено у областного Фонда капитального ремонта во время установки лифтов. При этом бюджет Фонда формируется непосредственно жителями региона.

Как удалось выяснить правоохранителям, чтобы получить контракт на установку лифтов, «Звезда» представила фальшивые документы. Депутаты областного заксобрания попытались, конечно, инициировать проверку и прояснить, что происходит с заменой лифтов, поскольку некачественная установка новых подъемных устройств могла стоить кому-то жизни. Но Андрей Левченко, который является еще руководителем фракции КПРФ в регионе, заявил, что коммунисты будут голосовать против проверки. Таким образом, инициатива депутатов была заблокирована КПРФ.

Сейчас Фонд капитального ремонта требует у компании «Звезда» вернуть 621 миллион рублей. Но деньги, скорее всего, Фонд не получит, ведь «Звезда» находится сейчас в процедуре банкротства, сообщает «Восточно-Сибирская правда».

Напомним, что генеральный директор ангарской компании «Звезда» Олег Хамуляк находится под домашним арестом в Москве. Его обвиняют в хищении финансовых средств, выделенных на установку лифтов. Бывшая жена Хамуляка Надежда Титова рассказывала, что ее муж не осуществлял руководство в компании, а был простым исполнителем. По словам женщины, он никогда в жизни не стал бы проворачивать аферу с лифтами без указания Левченко-младшего.

В тоже время главные бенефициары «Звезды» — бывший губернатор Сергей Левченко и члены его семьи — до сих пор остаются на свободе. Возможно, они вообще находятся пока вне поля зрения правоохранительных органов.

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