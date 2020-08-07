Бизнес-партнер экс-губернатора Левченко выселил из квартиры жену-инвалида

Генеральный директор ангарской компании «Звезда» Олег Хамуляк пытается лишить бывшую жену Надежду Титову квартиры, которую они купили в браке, взяв ипотечный кредит. Сейчас эту жилплощадь занимает новая супруга Хамуляка. Она сменила замок и не впускает Надежду. Держать оборону нынешней возлюбленной бизнесмена помогает приближенный бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко и лучший друг Хамуляка Андрей Ядрышников.

Напомним, что во времена губернаторства Левченко компания «Звезда» успешно «освоила» более 180 миллионов рублей, выделенных из бюджета Иркутской области на покупку и установку лифтов в жилых домах Ангарска. При этом предприятие, которым руководит Хамуляк, считается аффилированным сыном бывшего губернатора Андреем Левченко.

Сейчас Олег Хамуляк находится под домашним арестом в Москве. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, предназначенных как раз на установку лифтов, передает МК.

Семейная жизнь Олега Хамуляка и Надежды Титовой началась 15 лет назад. И все шло вроде неплохо, только родить ребенка у молодой семьи почему-то не получалось. Надежда в надежде на материнство пила гормоны, однако никакого положительного эффекта это не принесло. Напротив, гормональные препараты разрушили печень, и теперь Титова является инвалидом второй группы.

Став состоятельным человеком, Хамуляк завел молодую любовницу. Через какое-то время женщина от него забеременела. Узнав об этом, Надежда подала на развод, желая получить от Олега положенную ей долю совместно нажитого имущества: половину взятой в ипотеку квартиры и половину стоимости автомобиля. Однако после бывшего мужа в Москве в квартиру въехала новая пассия Хамуляка и сменила замок.

О том, что ее хотят лишить квартиры, Надежда Титова написала в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. Права ее как собственника правоохранительные органы подтвердили.

Титова утверждает, что Хамуляк часто выполнял личные распоряжения Андрея Левченко. Например, он вынужден был брать на работу людей, на которых указывал сын главы Иркутской области. А еще в присутствии Надежды велись разговоры про тендеры, которые доставались тому, «у кого папа губернатор».

Лучший друг Олега Хамуляка Андрей Ядрышников числится директором и учредителем ООО «Сибстальмонтаж» (имеет семь учредителей, включая Сергея Левченко, его детей и ЗАО «Стальконструкция»), а также директором и учредителем «Ангарскстальконструкция» (имеет 11 учредителей, включая Сергея Левченко, его детей и ЗАО «Стальконструкция»).