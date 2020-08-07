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Бизнес-партнер экс-губернатора Левченко выселил из квартиры жену-инвалида

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Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. © Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. © Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Генеральный директор ангарской компании «Звезда» Олег Хамуляк пытается лишить бывшую жену Надежду Титову квартиры, которую они купили в браке, взяв ипотечный кредит. Сейчас эту жилплощадь занимает новая супруга Хамуляка. Она сменила замок и не впускает Надежду. Держать оборону нынешней возлюбленной бизнесмена помогает приближенный бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко и лучший друг Хамуляка Андрей Ядрышников.

Напомним, что во времена губернаторства Левченко компания «Звезда» успешно «освоила» более 180 миллионов рублей, выделенных из бюджета Иркутской области на покупку и установку лифтов в жилых домах Ангарска. При этом предприятие, которым руководит Хамуляк, считается аффилированным сыном бывшего губернатора Андреем Левченко.

Сейчас Олег Хамуляк находится под домашним арестом в Москве. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, предназначенных как раз на установку лифтов, передает МК.

Семейная жизнь Олега Хамуляка и Надежды Титовой началась 15 лет назад. И все шло вроде неплохо, только родить ребенка у молодой семьи почему-то не получалось. Надежда в надежде на материнство пила гормоны, однако никакого положительного эффекта это не принесло. Напротив, гормональные препараты разрушили печень, и теперь Титова является инвалидом второй группы.

Став состоятельным человеком, Хамуляк завел молодую любовницу. Через какое-то время женщина от него забеременела. Узнав об этом, Надежда подала на развод, желая получить от Олега положенную ей долю совместно нажитого имущества: половину взятой в ипотеку квартиры и половину стоимости автомобиля. Однако после бывшего мужа в Москве в квартиру въехала новая пассия Хамуляка и сменила замок.

О том, что ее хотят лишить квартиры, Надежда Титова написала в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. Права ее как собственника правоохранительные органы подтвердили.

Титова утверждает, что Хамуляк часто выполнял личные распоряжения Андрея Левченко. Например, он вынужден был брать на работу людей, на которых указывал сын главы Иркутской области. А еще в присутствии Надежды велись разговоры про тендеры, которые доставались тому, «у кого папа губернатор».

Лучший друг Олега Хамуляка Андрей Ядрышников числится директором и учредителем ООО «Сибстальмонтаж» (имеет семь учредителей, включая Сергея Левченко, его детей и ЗАО «Стальконструкция»), а также директором и учредителем «Ангарскстальконструкция» (имеет 11 учредителей, включая Сергея Левченко, его детей и ЗАО «Стальконструкция»).

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Россиянам не будут запрещать ставить на автомобили б/у запчасти

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© PA Images\TASS

© PA Images\TASS

Минпромторг России не будет запрещать россиянам ставить на автомобили б/у запчасти. Об этом заявили в ведомстве, комментируя озвученную ранее инициативу о запрете повторного использования автокомпонентов.

«Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате РФ Минпромторг России рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что, в свою очередь, не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств», — приводит РИА Новости сообщение Минпромторга.

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов поблагодарил ведомство за внимание к мнению экспертного сообщества.

Общественная палата РФ первой среди публичных институтов обратила внимание на отсутствие полного понимания в автомобильной отрасли последствий принятия новых правил, регулирующих установку б/у запчастей. В конце июля мы провели дискуссию о поправках в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. И чиновники из Минпромторга не побоялись лично вступить в такой жаркий спор, открыто обсуждали все вопросы, поднимавшиеся во время круглого стола. Особенно приятно, что они не только приняли участие в обсуждении, они слушали и слышали замечания экспертов, — подчеркнул Холодов.

Он призвал представителей общественности и дальше «открыто и прямо» высказывать свои замечания по тем или иным инициативам правительства на площадке Общественной палаты. «Это то самое место, где должны происходить такого рода дискуссии», — заключил Александр Холодов.

Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что запрет на использование б/у запчастей может привести к существенному подорожанию каско.

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