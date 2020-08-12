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В Минске на ОМОН сбросили дверь из окна дома

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Из окна жилого дома в минском районе Каменная Горка на сотрудников правоохранительных органов сбросили дверь. Таким образом местные жители в ночь на 12 августа отреагировали на избиение человека в своем дворе. Видеозапись инцидента опубликовали в Сети.

В отличие от первой ночи протестов в белорусской столице, когда жильцы домов снимали происходящее из окон тайком и говорили шепотом, общественность стала смелее. Слышны проклятия в адрес милиционеров, позорящие их крики.

Когда несколько силовиков набросились на одинокого прохожего, с верхних этажей дома в их сторону бросили деревянную дверь. К счастью, довольно тяжелый предмет никого не задел. Он мог попасть и в местного жителя, которого в этот момент избивали.

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