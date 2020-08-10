найти ×
   
  • USD
    73.64
  • EUR
    87.17
СохранитьСохранено0
×

004812

Избиение протестантов в минском дворе тайком сняли на видео

Small a73d41983d
© Telegram

© Telegram

Несколько милиционеров, вооруженных дубинками и щитами, избили девушку и молодого человека во дворе жилого дома в Минске. Возможно, пара - участники протестов, охвативших столицу Белоруссии в ночь после президентских выборов.

Бойцы ОМОН объяснили молодой паре, что «надо было дома сидеть».

Хозяева квартиры, откуда велась съемка, говорят только шепотом и боятся включать свет.

Тем временем столкновения с милицией и акции протеста в ночь на 10 августа прокатились по нескольким белорусским городам. «Ридус» опубликовал видеоролики событий.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
43338674читать позжечитаю позже
Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
11012297читать позжечитаю позже

главное


Спорт
А нужен ли России такой футбол

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

27238520читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

39017665читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM