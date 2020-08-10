Избиение протестантов в минском дворе тайком сняли на видео

Несколько милиционеров, вооруженных дубинками и щитами, избили девушку и молодого человека во дворе жилого дома в Минске. Возможно, пара - участники протестов, охвативших столицу Белоруссии в ночь после президентских выборов.

Бойцы ОМОН объяснили молодой паре, что «надо было дома сидеть».

Хозяева квартиры, откуда велась съемка, говорят только шепотом и боятся включать свет.

Тем временем столкновения с милицией и акции протеста в ночь на 10 августа прокатились по нескольким белорусским городам. «Ридус» опубликовал видеоролики событий.