Избиение протестантов в минском дворе тайком сняли на видео
- 10 августа 2020, 03:05
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Несколько милиционеров, вооруженных дубинками и щитами, избили девушку и молодого человека во дворе жилого дома в Минске. Возможно, пара - участники протестов, охвативших столицу Белоруссии в ночь после президентских выборов.
Бойцы ОМОН объяснили молодой паре, что «надо было дома сидеть».
Хозяева квартиры, откуда велась съемка, говорят только шепотом и боятся включать свет.
Тем временем столкновения с милицией и акции протеста в ночь на 10 августа прокатились по нескольким белорусским городам. «Ридус» опубликовал видеоролики событий.
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