Атака ОМОН на журналистов в Минске попала на видео

Сразу несколько журналистов различных изданий 11 августа сообщили о нападении силовиков в Минске. Сотрудники правоохранительных органов разбили экран одной из камер и забрали у представителей прессы, работавших на улице Пушкинской, карты памяти фотоаппаратов. Попутно досталось и местным жителям. Фрагмент атаки попал на видео и был опубликован в Сети.

«Где-то в 20:47 к фотокорреспондентам, работавшим на склоне возле гостиницы „Орбита“ (станция метро „Пушкинская“), подбежали несколько „космонавтов“ — люди в черном камуфляже без опознавательных знаков и в шлемах. Тремя ударами кулака мне разбили экран камеры. У меня и еще шести коллег отобрали карты памяти. У двоих — специально сорвали бэйджи», — цитирует Telegram-канал Readovka слова журналиста Asosciated Press Сергея Грица.

Об инциденте сообщил в Telegram и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Сообщается и о нападении на репортеров в других городах. Так, по данным Hrodna. life, в Гродно задержали журналиста портала Руслана Кулевича и его супругу Татьяну.



«При задержании Кулевича избили», — сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

Ранее стало известно, что задержанные в Минске корреспондент «Медузы» Максим Солопов и фотокор МИА «Россия сегодня» Илья Питалев отпущены на свободу.

