В Белоруссии освободили журналиста Солопова и фотокорреспондента Питалева

Корреспондент «Медузы» Максим Солопов и фотокор МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, ранее задержанные в Минске, отпущены на свободу. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Журналисты покинули следственный изолятор в Жодино, добавил посол.

«Отпущен Максим Солопов, который занимается журналистской деятельностью и связан с „Медузой“, Илья Питалев из РИА Новостей — яркий, хороший фотохудожник», — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».

По словам главного редактора Daily Storm Алены Сивковой, Солопов был избит и задержан вместе с журналистами ее издания Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко. Причем репортеру «Медузы» «досталось гораздо больше».

Старкова и Ласенко накануне вечером отпустили, а о судьбе Солопова долгое время не было никаких сведений.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко уже заявила, что Солопов встретился с российским послом в Белоруссии и «сейчас они выезжают в сторону российской границы».

«С ним разговаривала только наша корреспондент, она удостоверилась, что это он, нам позже пришлют или фотографии, или запись его голоса, или дадут ему телефон, но не сейчас, сейчас они выезжают», — цитирует РИА Новости слова Тимченко.

По предварительной информации, у Солопова легкая черепно-мозговая травма. В «Медузе» заявили, что журналисту вернули личные вещи. Медицинский осмотр он пройдет в Москве.

Максим Солопов работал в Минске на выборах президента Белоруссии. В эти дни в стране были задержаны многие российские журналисты.