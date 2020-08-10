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Три российских журналиста освобождены в Белоруссии

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Три ранее задержанных в Белоруссии российских журналиста — Семен Пегов (WarGonzo), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm) — должны вернуться на родину 11 августа. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Сейчас отпущены наши коллеги с вами Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов, только что буквально», — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Издание Daily Storm 10 августа сообщило об избиении и задержании белорусскими силовиками Старкова, Ласенко и Пегова во время протестных акций в Минске.

«Завтра, мы полагаем, они уже направятся домой», — пообещал Мезенцев.

Накануне в Минске за отсутствие аккредитации на выборах были задержаны три журналиста телеканала «Дождь». Их уже выслали в Россию. Въезд на белорусскую территорию репортерам запрещен на пять лет.

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Комментарии (1)

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    Жека Крымсегодня, 23:19

    Дебильные современные т.н. "журналысты" - вы зачем коверкаете русский язык?
    Или у вас не было в школе простейшего упражнения по составлению предложений?
    Вы, уроды, зачем строите их на западный манер?
    Правильно будет так: "В Белоруссии освобождены три российских журналиста".
    Идиоты, бля...

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