Три российских журналиста освобождены в Белоруссии

Три ранее задержанных в Белоруссии российских журналиста — Семен Пегов (WarGonzo), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm) — должны вернуться на родину 11 августа. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Сейчас отпущены наши коллеги с вами Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов, только что буквально», — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Издание Daily Storm 10 августа сообщило об избиении и задержании белорусскими силовиками Старкова, Ласенко и Пегова во время протестных акций в Минске.

«Завтра, мы полагаем, они уже направятся домой», — пообещал Мезенцев.

Накануне в Минске за отсутствие аккредитации на выборах были задержаны три журналиста телеканала «Дождь». Их уже выслали в Россию. Въезд на белорусскую территорию репортерам запрещен на пять лет.