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Задержанных в Минске журналистов передадут посольству РФ

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© YouTube

© YouTube

Сотрудников телеканала «Дождь», задержанных в Минске 9 августа, передадут в российское посольство для дальнейшей депортации на родину. В отношении журналистов составлены протоколы о нарушении законодательства о СМИ, сообщил в Telegram-канале главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

«Наших журналистов Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова везут в центральное РУВД. На них составят административные протоколы по статье 22.9 (нарушение законодательства о СМИ). После этого их передадут посольству России для депортации», — цитирует ТАСС сообщение Дзядко.

Поводом для задержания россиян стало отсутствие аккредитации, о чем ранее сообщили в МИД РФ. Журналистов положили на асфальт, а затем увезли в неизвестном направлении.

При этом главный редактор канала Тихон Дзядко заверил, что все необходимые документы были в срок поданы в белорусское министерство иностранных дел. Это произошло 15 июня.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Судя по явке, о которой днем сообщил Центризбирком, их признают состоявшимися.

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