«Майдан» в Белоруссии пока не случился

Протестные акции, вспыхнувшие сразу в нескольких городах Белоруссии в ночь после президентских выборов, пошли на спад. Силовые структуры пресекли попытки сформировать «майдан» в центре Минска, вытеснив оттуда большую часть митингующих. Люди расходятся по домам, восстановлено автомобильное движение. Информация от властей пока не поступает, но заметно снизилась активность в социальных сетях. Возможно, оппозиция взяла паузу.

Вечером, после объявления Центризбиркомом предварительных результатов, в Минске и других городах произошли отдельные столкновения протестующих и милиции. Однако большая часть демонстрантов, судя по всему, не проявляла агрессии. Протестной массы не хватило для эффективного противостояния водометам, шумовым гранатам и прочим спецсредствам. Расходящихся оппозиционеров отлавливали по дворам, задерживали и забирали в участки.

«Несмотря на то, что в областных центрах и городе Минске проходят несанкционированные массовые мероприятия, милиция контролирует ситуацию. Обобщенной информации пока еще нет», — цитирует государственное агентство «БелТА» слова официального представителя МВД страны Ольги Чемодановой.

Судя по всему, некоторые белорусские ресурсы в ночь на 10 августа испытывали проблемы со связью. Их сайты и соцсети были недоступны с территории России.