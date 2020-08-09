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Захарова назвала причину задержания российских журналистов в Белоруссии

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Отсутствие аккредитации послужило поводом для задержания в Белоруссии журналистов российского телеканала «Дождь», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, их местонахождение установлено, с ними все в порядке.

«Сейчас посольство оказывает им консульскую поддержку», — цитирует ее «Интерфакс».

Захарова добавила, что сотрудники российской дипмиссии находятся на связи с белорусской стороной для разрешения возникшей ситуации. Известно, что в настоящее время задержанные журналисты находятся в РУВД Центрального района Минска.

Как отмечает агентство, ранее «Дождь» сообщил о задержании в Минске своих корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. «Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении», — приводит «Интерфакс» сообщение телеканала.

В Сети опубликовано видео задержания журналистов.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко пояснил агентству, что журналисты не получили аккредитацию для работы на выборах, хотя все необходимые документы были поданы в срок.

В Союзе журналистов РФ потребовали немедленно освободить россиян, расценив их задержание как нарушение свободы слова.

Напомним, 9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах.

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