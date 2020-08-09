В ЦИК Белоруссии пожаловались на сознательную порчу бюллетеней

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина заявила, что на выборах президента страны организована сознательная порча бюллетеней, которая приводит к их дефициту.

Она предупредила, что ЦИК не может выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного.

«Сама законодательная норма говорит о том, что взамен испорченного может быть выдан бюллетень, а не их множество», — приводит ТАСС ее слова, сказанные в прямом эфире телеканала «Беларусь-1».

Ермошина добавила, что, если кто-то принял такую тактику саботажа выборов, то он не пройдет.

Ранее глава ЦИК сообщила, что явка на выборах в Белоруссии на 18:00 составила 79%, а во многих областях страны превысила рубеж в 80%.

Также стало известно о задержании в Белоруссии журналистов российского телеканала «Дождь». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что это произошло из-за отсутствия у россиян аккредитации.