В Бейруте протестующие захватили здание МИД

Вышедшие на улицы Бейрута протестующие заняли в итоге здание Министерства иностранных дел Ливана, сообщает LBCI.

По данным телеканала, находящиеся около здания полицейские ведут переговоры с протестующими, которые сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили МИД своей штаб-квартирой.

Опубликовано видео с места событий.

Инициатором массовых антиправительственных акций стал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. В результате центр города превратился в поле боя между правоохранителями и активистами протестного движения. В Бейруте слышна стрельба.

На Площадь мучеников вышли около 10 тысяч человек. Они требуют наказать чиновников, жгут их портреты и кидают в полицейских камни. Те в ответ бросают гранаты со слезоточивым газом. В Бейрут введены войска.

Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, уже пострадали более 170 человек. «55 раненых доставлены в больницы, 117 пострадавшим оказывается помощь на месте», — говорится в сообщении организации в Twitter.





Недовольство жителей Бейрута вызвано событиями, произошедшими 4 августа в морском порту Бейрута, где взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Трагедия унесла жизни 152 человек.

Мощная взрывная волна разрушила несколько зданий и нанесла огромный ущерб инфраструктуре столицы Ливана. В радиусе от двух до пяти километров от эпицентра взрыва оказались выбиты окна и двери домов, многих ранило осколками стекла. Не менее пяти тысяч человек получили ранения, десятки людей все еще числятся пропавшими без вести, более 300 тысяч лишились жилья.