Граждане шести иностранных государств погибли при взрыве в Бейруте

Жертвами разрушительного взрыва в порту Бейрута стали граждане шести иностранных государств, сообщает Министерство здравоохранения Ливана.

Национальная принадлежность еще 19 погибших пока не установлена.

По данным ведомства, которые приводит ТАСС, трагедия унесла жизни 152 человек. В их числе 8 сирийцев, 6 граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, а также пакистанец и египтянин. Все остальные жертвы — ливанцы. Граждане России в списке погибших отсутствуют.

Напомним, по официальной версии взрывы в морском порту Бейрута произошли из-за неосторожного обращения с огнем рядом с 2750 тоннами аммиачной селитры, которая была конфискована властями Ливана у владельца одного из судов и более пяти лет пролежала на портовом складе.

Мощная взрывная волна разрушила несколько зданий и нанесла огромный ущерб инфраструктуре столицы Ливана. В радиусе от двух до пяти километров от эпицентра взрыва оказались выбиты окна и двери домов, многих ранило осколками стекла.

Не менее пяти тысяч человек получили ранения, десятки людей все еще числятся пропавшими без вести, более 300 тысяч лишились жилья.

