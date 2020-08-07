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У 53 игроков КХЛ обнаружили коронавирус

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

По состоянию на 6 августа COVID-19 диагностировали у 53 игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), из них пять человек уже выздоровели, приводит ТАСС словам президента лиги Алексея Морозова.

Исходя из создавшейся ситуации, руководство КХЛ не исключает переноса игр.

При этом клубам за несоблюдение регламента грозят технические поражения, отмечает агентство.

Как известно, предыдущий сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон стартует 2 сентября.

РЕН ТВ напоминает, что известный в прошлом хоккеист Алексей Морозов был избран президентом КХЛ единогласным решением совета директоров в феврале. Ранее этот пост занимал Дмитрий Чернышенко, впоследствии назначенный на должность вице-премьера РФ.

Ранее сообщалось, что в конце июля болельщиков взволновала новость о том, что «Спартак» досрочно завершил сбор в Новогорске из-за невозможности проводить тренировки в оптимальном составе. Некоторые игроки сдали положительные тесты на коронавирус.

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