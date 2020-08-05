Хоккейный «Спартак» показал видео со сбора в Подмосковье

Хоккеисты столичного «Спартака» завершили первый тренировочный микроцикл на подмосковном сборе в спорткомплексе «Пересвет». Команда работала на стадионе, в тренажерном зале, и проводила интенсивные занятия на льду. Клуб поделился с болельщиками видеозаписями. Особенно интересной выглядит скоростная атака «красно-белых», закончившаяся голом.

Как отметили в клубе, состав дружины Олега Знарка постепенно становится близким к оптимальному. К тренировкам присоединились игроки, которые были вынуждены находиться на изоляции из-за коронавируса. Перед приездом на базу они прошли дополнительное обследование в Клинике спортивной медицины в Лужниках. Медики проверили способность организма воспринимать повышенные нагрузки после перенесенной инфекции.

Тем временем новички команды определились с номерами на будущий сезон.

«Номер 1 взял себе на свитер вратарь Александр Трушков, вернувшийся в расположение „красно-белых“ в нынешнем межсезонье. Защитник Андрей Зубарев будет играть под № 28, Юрий Козловский — под № 70, шведский новичок Эмиль Юсе выбрал № 3. Вернувшийся в КХЛ чешский форвард Лукаш Радил вновь взял № 69, под которым выступал в „Спартаке“ на протяжении трех сезонов подряд. Финн Йори Лехтеря будет выходить на лед под № 21, словак Мартин Бакош — под № 83. Нападающие Роман Любимов и Сергей Широков выбрали привычные для себя по предыдущим клубам номера свитеров — № 13 и № 52 соответственно», — сообщила пресс-служба клуба.

Болельщиков в конце июля взволновала новость о том, что «Спартак» досрочно завершил сбор в Новогорске из-за невозможности проводить тренировки в оптимальном составе. Некоторые игроки сдали положительные тесты на коронавирус. Однако, похоже, все налаживается. Будем надеяться, что «красно-белые» в полной готовности подойдут к началу сезона. И матчи КХЛ начнутся в срок.

Тем временем футбольный «Спартак» из-за коронавируса отказался от привычного формата абонементной программы.