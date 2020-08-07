После оговорки Трампа поднялся спрос на майки с шутливой надписью

Оговорка президента США Дональда Трампа вызвала ажиотажный спрос на майки с шутливой надписью, сообщает Национальный музей истории американских евреев в Филадельфии.

Выступая во вторник, 4 августа, на мероприятии, посвященном поддержке национальных парков, Трамп с трудом пытался произнести название Йосемитского национального парка, которое звучит как «Йосемити» (Yosemite). В результате у главы Белого дома получилось «Йо семайт», что можно перевести как жаргонное выражение «Привет, семит!».

Оказалось, что Трамп не первый, кто допустил подобную оговорку. Майки с такой надписью с 2011 года успешно продает филадельфийский музей. Но после оговорки президента спрос на них стал беспрецедентным.

В музее обратили внимание, что доходы от продаж пойдут на поддержку деятельности по изучению истории американских евреев.

Примечательно, что в марте 2019 года Трамп «присвоил» генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку фамилию по названию возглавляемой им организации, а в октябре того же года оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского «новым российским президентом».