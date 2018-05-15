«Тим Эппл»: Дональд Трамп перепутал фамилию главы Apple

Президент США Дональд Трамп «присвоил» генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку фамилию по названию возглавляемой им организации.

Забавный момент произошел во время совещания, посвященного теме высоких технологий в сфере образования. Глава государства, сидя за столом рядом с руководителем Apple, решил оценить вклад американской компании в развитие этого направления.

Мы очень высоко ценим это, Тим Эппл, — произнес Трамп.

Судя по реакции, Кук не воспринял оговорку президента близко к сердцу. Доставшуюся его компании благодарность топ-менеджер встретил одобрительным киванием головы.