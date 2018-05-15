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«Тим Эппл»: Дональд Трамп перепутал фамилию главы Apple

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© twitter.com

Президент США Дональд Трамп «присвоил» генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку фамилию по названию возглавляемой им организации.

Забавный момент произошел во время совещания, посвященного теме высоких технологий в сфере образования. Глава государства, сидя за столом рядом с руководителем Apple, решил оценить вклад американской компании в развитие этого направления.

Мы очень высоко ценим это, Тим Эппл, — произнес Трамп.

Судя по реакции, Кук не воспринял оговорку президента близко к сердцу. Доставшуюся его компании благодарность топ-менеджер встретил одобрительным киванием головы. 

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