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Российские звезды не выступят в Белоруссии накануне выборов

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Концерты российских исполнителей, намеченные в Белоруссии на 8 августа, не состоятся.

Ранее было объявлено, что выступления популярных российских артистов пройдут накануне выборов президента страны, однако жители республики стали обвинять звезд в агитации и попросили не приезжать.

В результате многие музыканты пересмотрели свое решение.

Например, Леонид Агутин обратился в Instagram к гражданам Белоруссии, заявив, что его концерт не состоится по их «многочисленным и настоятельным просьбам». При этом он выразил надежду, что при других обстоятельствах он обязательно выступит перед своими белорусскими поклонниками.

В Бресте должен был выступить Стас Пьеха, однако он сообщил, что приедет в Белоруссию не раньше сентября.

Группа «Кар-Мэн» перенесла свое выступление «в связи с ситуацией, которая сложилась в Минске вокруг концертов 8 августа».

Об отмене своих выступлений в Белоруссии также объявили в соцсетях Александр Панайотов и Григорий Лепс.

Кроме того, отказались приезжать американские рэперы Tyga и Saint Jhn, заявленные хедлайнерами мероприятия.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, глава социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Белоруссии готовы справиться с нарушителями закона во время предстоящих выборов. Власти воспрепятствуют беспорядкам и хаосу, сохранят стабильность в стране, пообещал заместитель главы МВД, начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

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