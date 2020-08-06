Власти Белоруссии не допустят хаоса во время выборов президента

Правоохранительные органы Белоруссии готовы справиться с нарушителями закона во время предстоящих президентских выборов. Власти воспрепятствуют беспорядкам и хаосу, сохранят стабильность в стране, пообещал заместитель главы МВД, начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

«Мы не допустим хаоса и не позволим устраивать беспорядки на улицах, поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы», — цитирует ТАСС заявление Барсукова в эфире телеканала «Беларусь-1».

Замминистра признал, что избирательная кампания этого года проходит в напряженной обстановке из-за несанкционированных мероприятий и призывов «к подрыву стабильности в республике». Все это является «частью политической технологии», направленной «на расшатывание и дестабилизацию ситуации».

Барсуков предупредил организаторов несанкционированных акций о персональной ответственности за подобные мероприятия и за провоцирование правоохранительных органов, которые вынуждены использовать силовые меры. Все последствия останутся на совести тех, кто ставит под угрозу безопасность людей призывами выходить на улицы. Замглавы МВД призвал граждан Белоруссии не участвовать в таких акциях.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартовало 4 августа. Главный день назначен на 9 августа. Гражданам предстоит выбрать главу государства из пяти кандидатов, включая нынешнего лидера — Александра Лукашенко.

Накануне госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что страна пережила шесть попыток «цветных революций» с 1994 года, но сумела сохранить свою независимость.