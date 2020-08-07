Сенат США поддержал запрет TikTok на государственных устройствах
- 07 августа 2020, 01:55
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, запрещающий федеральным служащим использовать приложение для обмена видео TikTok на государственных устройствах. Решение приняли единогласно на фоне заявлений Белого дома о возможном прекращении работы китайской соцсети в стране.
«Меня воодушевляет поддержка со стороны представителей обеих партий, которую мы увидели в Сенате», — цитирует Reuters слова республиканца Джоша Хоули — одного из авторов законопроекта. Его также радует стремление «привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая» и те корпорации, которые «будут выполнять приказы Китая».
«И хочется еще сказать по этому поводу: мы не будем останавливаться на достигнутом», — добавил он.
Теперь окончательная редакция документа, объединяющая версии Палаты представителей и Сената, должна получить одобрение президента Дональда Трампа, чтобы стать законом.
На вопрос, одобряет ли президент этот закон, представитель Белого дома сказал: «Мы поддерживаем намерение Конгресса защитить правительственные устройства от рисков конфиденциальности и безопасности, присущих некоторым сторонним приложениям».
Представитель TikTok заявила, что для ее растущей команды в США нет более важного приоритета, чем продвижение безопасного приложения, которое защищает конфиденциальность пользователей.
Приложение подверглось критике со стороны законодателей США и администрации Трампа из-за соображений национальной безопасности. Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью, должна до 15 сентября продать американское подразделение Microsoft Corp или другой американской фирме. В противном случае TikTok запретят.
Ранее источники сообщали Reuters, что ByteDance оценила TikTok в более чем 50 миллиардов долларов.
Несколько дней назад в TikTok заявили, что работают с экспертами Министерства внутренней безопасности США над «защитой от иностранного влияния» и проверкой фактов потенциальной дезинформации о выборах. Однако согласно китайскому закону, принятому в 2017 году, компании обязаны поддерживать национальную разведку и сотрудничать с ней.
TikTok все больше превращается в платформу для политических дискуссий и активности, считают американские законодатели. Сенаторы откровенно боятся вмешательства Китая в выборы президента посредством приложения.
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