Сенат США поддержал запрет TikTok на государственных устройствах

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, запрещающий федеральным служащим использовать приложение для обмена видео TikTok на государственных устройствах. Решение приняли единогласно на фоне заявлений Белого дома о возможном прекращении работы китайской соцсети в стране.

«Меня воодушевляет поддержка со стороны представителей обеих партий, которую мы увидели в Сенате», — цитирует Reuters слова республиканца Джоша Хоули — одного из авторов законопроекта. Его также радует стремление «привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая» и те корпорации, которые «будут выполнять приказы Китая».

«И хочется еще сказать по этому поводу: мы не будем останавливаться на достигнутом», — добавил он.

Теперь окончательная редакция документа, объединяющая версии Палаты представителей и Сената, должна получить одобрение президента Дональда Трампа, чтобы стать законом.

На вопрос, одобряет ли президент этот закон, представитель Белого дома сказал: «Мы поддерживаем намерение Конгресса защитить правительственные устройства от рисков конфиденциальности и безопасности, присущих некоторым сторонним приложениям».

Представитель TikTok заявила, что для ее растущей команды в США нет более важного приоритета, чем продвижение безопасного приложения, которое защищает конфиденциальность пользователей.

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Приложение подверглось критике со стороны законодателей США и администрации Трампа из-за соображений национальной безопасности. Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью, должна до 15 сентября продать американское подразделение Microsoft Corp или другой американской фирме. В противном случае TikTok запретят.



Ранее источники сообщали Reuters, что ByteDance оценила TikTok в более чем 50 миллиардов долларов.

Несколько дней назад в TikTok заявили, что работают с экспертами Министерства внутренней безопасности США над «защитой от иностранного влияния» и проверкой фактов потенциальной дезинформации о выборах. Однако согласно китайскому закону, принятому в 2017 году, компании обязаны поддерживать национальную разведку и сотрудничать с ней.

TikTok все больше превращается в платформу для политических дискуссий и активности, считают американские законодатели. Сенаторы откровенно боятся вмешательства Китая в выборы президента посредством приложения.