Доктор Комаровский посоветовал, как различить опасные родинки

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рекомендовал внимательнее следить за родинками на теле, поскольку они могут быть опасными.

По его словам, особое внимание следует обращать на родинки большого размера и те, которые появились недавно.

На своем YouTube-канале он дал несколько полезных советов и перечислил пять симптомов, которые могут указывать на то, что родинку стоит показать врачу.

«Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору», — уточнил Комаровский. Он также отметил, что края родинки должны быть ровными.

Еще одним опасным признаком врач назвал неоднородность цвета родинки и призвал особенно контролировать родинки, диаметр которых превышает шесть миллиметров.

Кроме того, Комаровский обратил внимание на то, что быстро растущая родинка нуждается в осмотре врача.

Ранее в своем Instagram доктор предложил защищаться от жары при помощи влажного шарфа, который поможет уберечься от перегрева, ожогов и солнечного удара.

Как сообщал «Ридус», Комаровский поделился в Instagram советами, как избежать заражения коронавирусом, занимаясь на тренажерах в спортивном зале в условиях пандемии.