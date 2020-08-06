«Взгляните на ситуацию в других странах»: вирусолог о второй волне COVID

Быть или не быть второй волне коронавируса? Эта тема уже несколько месяцев активно обсуждается как в научном мире, так и в СМИ. Кто-то убежден, что никаких волн нет, другие говорят о выраженной цикличности вируса.

Тем не менее эпидемиологическая ситуация в других странах говорит о том, что после недолгого затишья количество заболевших растет. Например, так в июне случилось в Китае, где после двух месяцев «штиля» вспышка вируса произошла в Пекине. А в Австралии, которая успешно остановила первую волну вируса, в июле резко увеличилось количество заболевших в Виктории и Мельбурне.

«Ридус» пообщался с советским и российским вирусологом, доктором медицинских наук, профессором Анатолием Альтштейном, который рассказал, стоит ли бояться второй волны коронавируса.

Необязательно называть это второй волной, мы и первую-то еще не прошли. Это просто новый всплеск заболевших, который можно объяснить. Карантин отменили, люди вышли на работы, стали активнее встречаться с друзьями. Но если посмотреть статистику, то мы видим, что летальность во второй раз гораздо ниже. Например, в Израиле сейчас наблюдается всплеск заболевших коронавирусом. Заболевших больше, чем весной, но летальность ниже: тогда было 1,5%, сейчас — 0,7%. Мне кажется, что осенью количество заболевших в России возрастет, но умирать люди чаще не станут, — пояснил «Ридусу» профессор.

Альтштейн также напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики и не забывать, что вирус никуда не делся. Особенно это касается пожилых людей, которым по-прежнему стоит избегать людных мест и переполненного общественного транспорта.

Если можете работать из дома, то, пожалуй, это лучшее решение. Если вынуждены куда-то ездить, то надевайте маску, дезинфицируйте руки, — напоминает вирусолог.

Однако ученый уверен, что строгих запретов в борьбе с вирусом быть не должно, чтобы не произошел обратный эффект. Например, Бельгия и Франция ввели строгий комендантский час, согласно которому покидать дом в период с 20:00 до 5:00 можно только в экстренном случае. Так местные власти борются со скоплениями молодежи, которая вечером собирается в большие компании в барах и клубах.

Анатолий Альтштейн считает, что любые меры, направленные на сокращения скопления людей, эффективны, однако они не должны вызвать сильное раздражение у населения. Если запреты будут слишком строгими и необоснованными, люди начнут сопротивляться.

Также ученый не согласен с распространенным мнением, что поездки на курорты и заграницу повысят шансы на появление второй волны. По мнению ученого, риски заразиться коронавирусом везде примерно одинаковы.