«Взгляните на ситуацию в других странах»: вирусолог о второй волне COVID
- 06 августа 2020, 12:46
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Быть или не быть второй волне коронавируса? Эта тема уже несколько месяцев активно обсуждается как в научном мире, так и в СМИ. Кто-то убежден, что никаких волн нет, другие говорят о выраженной цикличности вируса.
Тем не менее эпидемиологическая ситуация в других странах говорит о том, что после недолгого затишья количество заболевших растет. Например, так в июне случилось в Китае, где после двух месяцев «штиля» вспышка вируса произошла в Пекине. А в Австралии, которая успешно остановила первую волну вируса, в июле резко увеличилось количество заболевших в Виктории и Мельбурне.
«Ридус» пообщался с советским и российским вирусологом, доктором медицинских наук, профессором Анатолием Альтштейном, который рассказал, стоит ли бояться второй волны коронавируса.
Необязательно называть это второй волной, мы и первую-то еще не прошли. Это просто новый всплеск заболевших, который можно объяснить. Карантин отменили, люди вышли на работы, стали активнее встречаться с друзьями. Но если посмотреть статистику, то мы видим, что летальность во второй раз гораздо ниже. Например, в Израиле сейчас наблюдается всплеск заболевших коронавирусом. Заболевших больше, чем весной, но летальность ниже: тогда было 1,5%, сейчас — 0,7%. Мне кажется, что осенью количество заболевших в России возрастет, но умирать люди чаще не станут, — пояснил «Ридусу» профессор.
Альтштейн также напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики и не забывать, что вирус никуда не делся. Особенно это касается пожилых людей, которым по-прежнему стоит избегать людных мест и переполненного общественного транспорта.
Если можете работать из дома, то, пожалуй, это лучшее решение. Если вынуждены куда-то ездить, то надевайте маску, дезинфицируйте руки, — напоминает вирусолог.
Однако ученый уверен, что строгих запретов в борьбе с вирусом быть не должно, чтобы не произошел обратный эффект. Например, Бельгия и Франция ввели строгий комендантский час, согласно которому покидать дом в период с 20:00 до 5:00 можно только в экстренном случае. Так местные власти борются со скоплениями молодежи, которая вечером собирается в большие компании в барах и клубах.
Анатолий Альтштейн считает, что любые меры, направленные на сокращения скопления людей, эффективны, однако они не должны вызвать сильное раздражение у населения. Если запреты будут слишком строгими и необоснованными, люди начнут сопротивляться.
Также ученый не согласен с распространенным мнением, что поездки на курорты и заграницу повысят шансы на появление второй волны. По мнению ученого, риски заразиться коронавирусом везде примерно одинаковы.
Мы сейчас видим, что вирус везде. Если сначала это был только Китай, потом Европа, то сейчас вирус везде. Шансы подхватить Sars-Cov-2 в метро или на Черном море примерно одинаковы, — пояснил Альтштейн.
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