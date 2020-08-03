«Карантинные меры не должны раздражать»: вирусолог о комендантском часе

Во многих странах, например, в Бельгии, Франции, и Сербии, из-за увеличения количества заболевших местные власти вводят новые карантинные меры — комендантский час.

Как правило, вводится запрет на посещение набережных, кафе и других общественных мест в вечернее время. «Ридус» пообщался с советским и российским вирусологом, доктором медицинских наук, профессором Анатолием Альтштейном, который рассказал, насколько эффективны такие меры.

Такие меры в первую очередь направлены на молодежь, чтобы сократить количество вечеринок и различных посиделок. Я скажу так, что любые меры, направленные на сокращения скопления людей, эффективны, однако они не должны вызвать сильное раздражение у населения. Если запреты будут слишком строгими и необоснованными, то будем наблюдать обратный эффект в виде протеста. Люди просто откажутся от масок и других профилактических мер. Нужно понимать, что все устали от ограничений, поэтому вводить их нужно постепенно и разумно, — пояснил «Ридусу» вирусолог.

Тем не менее, комендантский час активно вводят и другие страны. Недавно запрет на общественные вечерние гуляния ввели во втором по величине городе Австралии — Мельбурне. До этого ночной комендантский час установили в Виктории.

Комендантский час начинается с 8 вечера до 5 утра, и будет действовать в течение следующих шести недель. Только те, кто в это время находятся на работе, а также обеспечивают уход за больными и пожилыми людьми имеют право нарушить правила.

Комендантский час предполагает, что в это время запрещено покидать свою квартиру. Также вновь вводятся ограничения на занятия спортом. Теперь жители Мельбурна будут ограничены часом упражнений в день, не далее чем в пяти километрах от дома.

Только один человек в семье будет иметь возможность делать покупки продуктов и вещей первой необходимости каждый день, но опять же в пределах 5 километров от дома. Большинство школьников и студентов вернутся на онлайн-обучение.