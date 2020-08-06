Милонов призвал отказаться от западных «облачных» сервисов

Западные «облачные» сервисы помогают зарубежным спецслужбам анализировать ситуацию в России по фотографиям и другим документам, которые доверяют на хранение россияне. Это делает общество и государство «абсолютно безоружным» перед потенциальным противником. Об этом следует помнить всем гражданам РФ и особенно — государственным чиновникам. Также необходимо создавать отечественную альтернативу подобным ресурсам, считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Большая часть граждан России привыкли «жить» в Сети свободно, ничего не скрывая. Они используют удобство учетных записей Google и Apple, забывая, что подобные аккаунты являются «ключом» ко всем продуктам — почтовым сообщениям, социальным сетям, контактам, расширенным настройкам браузеров, «облачным» сервисам хранения информации.

Пользоваться такими учетными записями — выбор каждого человека. Однако необходимо предоставить россиянам альтернативу хранения данных на отечественных ресурсах, к которым «не будет доступа у негодяев, мошенников и убийц», подчеркнул Милонов.

«Надо понимать, что западные компании не просто так пользуются защитой западных же государств, они действуют в интересах США и, предоставляя все эти якобы бесплатные, человеколюбивые фишечки, которые так любят восхвалять либералы и оппозиционеры, мол, там так хорошо хранить фоточки, другие файлы и так далее, на самом деле выполняют вполне конкретную задачу: собирают данные о россиянах», — цитирует ФАН слова депутата.

В крупных компаниях давно используют технологию Big data, позволяющую хранить и анализировать структурированные и неструктурированные данные огромных объемов. Это дает возможность получать максимально полное досье на людей, чем пользуются спецслужбы.

«Облачное хранение данных позволяет не просто отбирать файлы или фотографии в интересах спецслужб по каким-то критериям, оно позволяет проводить уникальный анализ ситуации в стране. Мониторинг в любой стране можно осуществлять на основании этих фотографий, файлов и получать полную аналитическую справку о тех или иных явлениях. И конечно это делает нас абсолютно безоружными, абсолютно голыми перед теми, кто планирует России не лучшие времена. Это нужно осознать», — сказал Милонов.

По его мнению, давно пора ограничить использование социальных сетей и учетных записей западных сервисов, а также других продуктов.

«Я давно предлагаю для государственных служащих на государственном уровне в государственных организациях и учреждениях в принципе исключить использование не только западных облачных сервисов и аккаунтов, но и операционных систем, ведь мы сами на базе того же Linux можем создавать как операционные системы, так и свои сервисы», — считает Милонов.

Он подчеркнул, что нелепой выглядит ситуация, когда «целые подразделения» российских учреждений хранят свои файлы и отчеты в Icloud или Google-диск.

«Это не то, что неумно, это в какой-то степени преступно. Поэтому я считаю, что в государственных органах власти необходимо ввести запрет на использование операционных систем западной разработки, потому что все они имеют встроенное шпионское ПО и всевозможные Backdoor», — подчеркнул депутат.

Тем временем Госдеп США опубликовал доклад, который называется «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».