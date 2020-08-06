Опубликован доклад Госдепа о сути «российской пропаганды»

Государственный департамент Соединенных Штатов обнародовал в специальном докладе собственную концепцию «российской пропаганды», назвав ее «экосистемой дезинформации». Помимо государственной прессы к «системе» отнесены еще четыре категории «основных опор».

Как сказано в документе, «для создания и усиления ложных историй» Россия использует «совокупность официальных, подручных и не атрибутированных коммуникационных каналов и платформ».

«Эта экосистема состоит из пяти основных опор: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве», — цитирует РИА Новости текст доклада, носящего название «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».

В Госдепе подчеркнули, что «за культивирование этой тактики и платформ», которые являются частью «программы по использованию информации в качестве оружия», несет «прямую ответственность» Кремль.

Как примеры «дезинформации» в документе фигурируют заголовки ведущих российских СМИ, в частности такой: «Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких». В чем состоит в данном случае «дезинформация», не поясняется.

Госдеп отмечает, что «экосистема дезинформации и пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остается без оппонентов». С ней борется «процветающее сообщество по противостоянию дезинформации», состоящее из «правительств, организаций гражданского общества, ученых, прессы, частного сектора и граждан по всему миру, которые отказываются терпеть эту тактику». В качестве «вклада в эти совместные усилия» Госдеп и создал данный доклад, отмечается в документе.

Стоит напомнить, что на «противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России» в 2021 году Госдеп США запросил 138 миллионов долларов из бюджета.



Параллельно Соединенные Штаты заявили о готовности выплатить 10 миллионов долларов за данные о лицах, помогающих России «вмешиваться в выборы в США».