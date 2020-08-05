Ограничительные меры в Москве могут оставить еще на несколько месяцев

Московские власти пока не собираются отменять «масочный режим» и остальные меры, введенные в городе на фоне пандемии коронавируса. Их могут продлить как на несколько недель, так и месяцев, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», — заявил градоначальник в интервью программе «Вести» телеканала «Россия-1».

Собянин добавил, что жителям «не надо забывать» о защитных мерах.

«И мы напоминаем, что это надо выполнять», — добавил он.

«Режим повышенной готовности» из-за пандемии коронавируса был введен в Москве 5 марта. С 29 марта по 9 июня город и вовсе сидел по домам, а для перемещений требовались пропуска. Постепенно в столице начали работать магазины и торговые центры, кафе и рестораны, сфера услуг, кинотеатры, театры, выставки и концертные залы. Однако посещать их можно лишь в защитных масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию.

По мнению специалистов, Осенью, с началом учебного года, а также после возвращения домой отпускников, количество инфицированных может снова возрасти. Тогда вернутся ограничительные меры, а может быть — режим самоизоляции.

Тем временем пандемия делает людей все более раздражительными. В России и США происходят неприятные инциденты в магазинах и на транспорте. А власти вновь начали закрывать торговые точки из-за нарушений и штрафовать за отсутствие маски в метро.