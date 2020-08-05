Мощный пожар на рынке в ОАЭ попал на видео

Гигантские языки пламени и клубы черного дыма поглотили 5 августа популярный продовольственный рынок в городе Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах. Пожар, полностью уничтоживший торговые ряды в новой индустриальной зоне, уже взят под контроль, заявили местные власти. Очевидцы сняли буйство огня на камеры мобильных устройств.

По данным СМИ, мощное возгорание вынудило эвакуировать пациентов больницы, расположенной в том же районе. Сам рынок местное население называет «иранским».



Согласно информации местной прессы, пострадавших в результате пожара на рынке нет. Причины его до сих пор неясны. Тушат огонь подразделения спасателей Аджмана и соседних эмиратов — Дубая, Шарджи и Умм-эль-Кайвайна.



Пожар на рынке в Аджмане произошел всего через сутки после жуткого взрыва в порту Бейрута, который уже назвали самым страшным не ядерным событием в истории человечества.