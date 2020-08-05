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Имеет ли смысл делать прививку от ВПЧ

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) существенно снижает риск заболевания, которое часто приводит к раку шейки матки.

Напомним, что ВПЧ — это вирус, передающийся половым путем. Самыми распространенными и опасными для здоровья являются типы HPV16 и HPV18, так как они могут привести к образованию опухоли.

Действительно, штаммы 16 и 18 опасны для человека, так как они могут спровоцировать образование рака шейки матки, рака ануса у мужчин и женщин, полового члена, а также плоскоклеточного рака гортани. Как правило, вирус передается половым путем, но также им может заразиться ребенок во время прохождения через родовые пути, если мать является носительницей ВПЧ, — рассказала «Ридусу» врач-дерматовенеролог Елена Пак.

Лечения от вируса не существует, однако в 2007 году ученые создали вакцину, защищающую от ВПЧ. Прививки рекомендуют делать девочкам еще до полового созревания.

Мужчины являются лишь переносчиками ВПЧ, поэтому могут заражать своих партнерш, даже не зная о болезни. Женщины, как правило, тоже не догадываются о наличии у себя вируса, так как никаких патологических проявлений он обычно не вызывает.

Однако последние исследования говорят о том, что вакцинацию следует проводить не только девочкам, но и мальчикам-подросткам. Например, программа по вакцинации мальчиков от ВПЧ с 2020 года появилась в Швеции.

В новом исследовании участвовали две группы женщин: родившиеся в 1993 году, которым была предложена бесплатная вакцинация против ВПЧ в возрасте 15 лет, и родившиеся в 1983 году, которые не проходили бесплатную вакцинацию от ВПЧ, но могли сделать ее самостоятельно по собственному желанию.

За здоровьем пациенток наблюдали на протяжении десяти лет. В группе 1993 года рождения были вакцинированы 91% женщин, а в группе 1983 года рождения — менее 0,1%. Предраковое состояние, называемое высокодифференцированной цервикальной интраэпителиальной неоплазией, было обнаружено у 4% женщин, родившихся в 1983 году, и у 3% участниц 1993 года рождения.

Несмотря на небольшой отрыв, ученые сообщили, что обнаружение предракового состояния снизилось примерно на 30% в группе 1993 года рождения.

К тому же ученые напоминают, что прививка от ВПЧ сегодня является единственным в мире профилактическим средством, гарантирующим полную защиту от заражения особо опасными типами вируса папилломы человека.

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