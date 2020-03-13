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Прививку от ВПЧ будут делать и девочкам, и мальчикам

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых из Швеции и Финляндии опубликовала статью, в которой говорится, что с 2020 года в Швеции появится программа по вакцинации мальчиков от ВПЧ.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это заболевание, передающееся половым путем. Большинство титров этого вируса безопасны для организма, однако есть виды ВПЧ, которые могут спровоцировать развитие рака.

Мужчины являются лишь переносчиками ВПЧ, поэтому могут заражать своих партнерш, даже не зная о болезни. Женщины, как правило, тоже не догадываются о носительстве вируса, так как никаких патологических проявлений он обычно не вызывает. Однако у женщин ВПЧ онкогенных типов может вызвать рак шейки матки.

Лекарств от ВПЧ на сегодняшний день нет, поэтому вирус требует только постоянного наблюдения, если у вас есть онкогенные титры.

В 2007 году ученые создали вакцину от ВПЧ, которая рекомендована всем девочкам в возрасте 9—13 лет. Вакцина сможет защитить девочек от дальнейшего приобретения этого вируса.

Теперь ученые из Швеции и Финляндии говорят, что включение мальчиков в программы вакцинации позволят предупредить большинство онкогенных типов ВПЧ.

Это решение было принято после проведения исследования, в котором приняло участие 80 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет в 33 городах Швеции. Детей разделили на три группы. В первую вошли только девочки, которым провели вакцинацию, вторая группа вакцинированных от ВПЧ была смешанной (и девочки, и мальчики), а третья была контрольной — подросткам ввели плацебо.

Через несколько лет специалисты стали брать анализы на ВПЧ у участников, возраст которых достиг 19 лет. Оказалось, что вакцинация обоих полов помогает гораздо эффективнее предотвращать заражение ВПЧ, чем если бы вакцинация была проведена только девочкам.

Согласно подсчетам экспертов, вакцинация обоих полов позволит на 75% устранить онкогенный ВПЧ типа 16 у людей возрасте до 30 лет.

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В Москве таксист выбросил пассажирку из машины и ограбил ее

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Столичный таксист довольно агрессивно отреагировал на замечание, сделанное ему пассажиркой.

Он выбросил ее из машины и вдобавок ограбил.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 9 марта. Женщина вызвала такси на улицу Совхозную через мобильное приложение. Во время поездки между ней и водителем возник конфликт из-за того, что пассажирка пожаловалась на громкую музыку. В результате таксист остановил машину, вышел из нее и за руку вытащил женщину из салона.

Сделал он это с такой силой, что пассажирка упала на асфальт и ударилась. Тем временем таксист прихватил ее сумочку и уехал, сообщает телеканал.

По словам пострадавшей, в сумке находились дорогой телефон и более 10 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ридус» писал о том, что управляющий директор российского креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская удалила свой пост в Facebook, в котором обвиняла подвозившего ее таксиста в попытке изнасилования и краже. Женщина опубликовала новое сообщение с извинениями, в котором объяснила свои претензии к таксисту компании Gett панической атакой, случившейся с ней под воздействием алкоголя.

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