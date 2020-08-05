Трамп назвал взрыв в Бейруте «чудовищной атакой»

«Чудовищной атакой» назвал взрыв в Бейруте президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выражая соболезнования народу и правительству Ливана. Американский лидер пообещал, что США «будут там, чтобы помочь».

«Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь», — цитирует ТАСС слова Трампа на брифинге для журналистов в Белом доме.

Хотя, по последней информации от ливанских властей, взрыв был вызван сварочными работами на складе с аммиачной селитрой, Трамп считает, что речь идет о «чудовищной атаке».

«Это похоже на чудовищную атаку», — подчеркнул президент.

По его словам, высокопоставленные военные США, с которыми Трамп успел обсудить события в Бейруте, также назвали случившееся «нападением».

«Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — заявил президент.

В Сети ранее появились кадры, снятые незадолго до второго взрыва, который в клочья разнес порт. На них видно, что склад действительно горел, а из дыма вылетали искры.

Тем временем журналисты уже написали в местной прессе о том, что вещество, ставшее причиной взрыва, около шести лет назад прибыло в Бейрут на молдавском судне из Грузии.

