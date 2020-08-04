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В Госдуме выступили за отправку российских спасателей в Бейрут

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© Twitter

© Twitter

Вопрос отправки в Ливан российских спасателей, имеющих огромный опыт работы в самых трудных условиях, будет в ближайшее время поднят в Государственной Думе. Об этом заявил депутат Виталий Милонов после взрыва в Бейруте, который разрушил множество домов и стал причиной гибели и ранений нескольких тысяч человек.

По словам Милонова, Россия должна оказать необходимую помощь Ливану.

«Обязательно, потому что это практически наши соседи. Ливан — очень близкая нам страна. Естественно, им сейчас самим будет тяжело справиться. Надо сейчас незамедлительно отправить самолет с нашими спасателями. Мне каждый час присылают видео с разрушениями… все это ужасно. Нам нельзя тянуть ни дня, потому что люди нуждаются в помощи, убрать завалы. Там реально весь портовой район снесло», — приводит ФАН слова Милонова.

Депутат отметил высокую квалификацию российских спасателей, а также их огромный опыт работы в самых сложных ситуациях.

Серия взрывов в Бейруте произошла вечером 4 августа. Точные причины катастрофы пока не известны, но в радиусе нескольких километров от порта разрушены или повреждены здания. Число жертв и пострадавших постоянно растет. Людей извлекают из-под завалов, больницы переполнены.

«Ридус» ранее опубликовал видеозаписи взрыва. Он был действительно чудовищным.

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