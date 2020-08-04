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Названо число погибших и пострадавших при взрыве в Бейруте

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© Twitter

© Twitter

Чудовищный взрыв в порту Бейрута унес жизни, по меньшей мере, 50 человек. Более трех тысяч жителей ливанской столицы пострадали. Такова предварительная информация из министерства здравоохранения страны, сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Схожие данные озвучил глава ливанского Красного Креста, отметив, что число жертв и пострадавших будет расти. Сотни людей блокированы в своих жилищах, полностью или частично разрушенных в результате взрыва. Под обломками на улицах Бейрута остаются автомобили, внутри которых могут находиться пассажиры и водители. Больницы города уже переполнены, в них продолжают привозить раненых.

По данным Sky News, только в больницу Hotel Dieu привезли 500 пострадавших. Администрация уже заявила, что больше пациентов пока принять не в состоянии. Огромную нагрузку испытывают отделения интенсивной терапии медицинских учреждений.

По словам местного губернатора Марвана Аббуда, город превратился в «зону стихийного бедствия». Чиновник назвал масштабы катастрофы «колоссальными», сравнив их с последствия с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

«Я никогда в жизни не видел таких разрушений», — признался Аббуд.

Взрыв разрушил полностью или частично все здания в радиусе нескольких километров от порта. В квартирах обрушились подвесные потолки, выбиты стекла. Воздух в Бейруте сильно задымлен.

Отголоски взрыва в Ливане, по словам очевидцев, были слышны на Кипре — более чем в 200 километрах. Люди в Лимассоле, Никосии и других местах ощущали, как вздрогнула земля, а также услышали грохот вдали.

Серия взрывов произошла в порту Бейрута вечером 4 августа, примерно в 18:00 по местному и московскому времени. Поначалу в СМИ появилась информация, что взорваться могла пиротехника. Однако позднее власти назвали иную причину.

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