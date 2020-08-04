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Курортники могут спровоцировать вспышки COVID-19 в России

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© Twitter

© Twitter

В начале осени Россия может столкнуться с новым ростом числа заразившихся коронавирусом. К этому времени домой вернется большинство отдыхающих на курортах, где люди не очень серьезно относятся к соблюдению мер безопасности. Однако мощной вспышки ждать не следует, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела», — цитирует ее слова газета «Известия».

Гораздо лучше обстоит дело и с диагностикой заболевания. Можно быть уверенным в том, что система здравоохранения полностью готова, добавила Кожевникова.

Тем временем рекордный прирост заболевших коронавирусом уже зафиксирован в Краснодарском крае. На 2 августа отмечено 107 случаев, на следующий день — 113. При этом неделю назад за сутки выявляли до 96 инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, пациенты с COVID-19 появились в половине всех муниципальных образований региона.

Накануне стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у девяти членов экипажа теплохода «Александр Суворов», совершавшего круиз по Волге.

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