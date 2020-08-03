Ученые впервые отредактировали гены кальмара с помощью CRISPR

Исследователи из Морской биологической лаборатории Чикагского университета опубликовали исследование, в котором рассказали, что им впервые удалось успешно отредактировать геном головоногого моллюска.

Чтобы исследовать эффективность редактирования генов CRISPR у этого организма, исследователи протестировали блокирование одного гена, связанного с пигментацией.



На протяжении нескольких десятилетий кальмар вида Doryteuthis pealeii был ценным образцом для исследований. Впервые о нем заговорили в 40-х годах прошлого столетия после работы Нобелевских лауреатов Алана Ходжкина и Эндрю Хаксли. Тогда ученые выяснили, что кальмары способны менять последовательность нуклеотидов в РНК не только в ядрах клеток, но и в аксонах — длинных отростках нейронов, по которым передаются нервные импульсы.

Анализ этих особенностей поможет ученым в изучении нейробиологии. В новом исследовании специалисты изучали возможности изменения генов, которые отвечают за пигментацию. Предыдущие исследования показали, что генно-модифицированные участки демонстрировали до 90% меньше пигментов кожи.

Ученые поясняют, что чем раньше было проведено CRISPR-редактирование Doryteuthis pealeii на стадии эмбрионального развития, тем ниже была степень пигментации конечных образцов. Исследователи впервые доказали, что процесс редактирования генов CRISPR эффективно работает у головоногих моллюсков; они также продемонстрировали несколько инновационных методов редактирования генома у зародыша, в частности, использование специальных микроножниц и скошенной кварцевой иглы для проникновения под жесткий внешний слой эмбриона.

Есть надежда, что метод, продемонстрированный исследователями, может быть воспроизведен на небольшом кальмаре Euprymna berryi, который также используется для изучения генетических особенностей.