Экипаж Crew Dragon вернулся на Землю
- 02 августа 2020, 22:02
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Спускаемая капсула американского космического корабля Crew Dragon приводнилась в Мексиканском заливе в запланированное время. Парашютные системы сработали в штатном режиме.
«Спасибо за полет, SpaceX!» — поблагодарили разработчиков корабля в официальном Twitter NASA.
Капсула вошла в атмосферу Земли, и скорость полета погасили два парашюта. После стабилизации они были отстрелены, на смену из аппарата поднялись еще четыре купола, опустившие экипаж Crew Dragon в волны Мексиканского залива.
NASA вело прямую трансляцию спуска капсулы с Дугласом Херли и Робертом Бенкеном. Стоит отметить, что это — первое приводнение американских астронавтов за последние 45 лет.
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