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Экипаж Crew Dragon вернулся на Землю

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© NASA

© NASA

Спускаемая капсула американского космического корабля Crew Dragon приводнилась в Мексиканском заливе в запланированное время. Парашютные системы сработали в штатном режиме.

«Спасибо за полет, SpaceX!» — поблагодарили разработчиков корабля в официальном Twitter NASA.

Капсула вошла в атмосферу Земли, и скорость полета погасили два парашюта. После стабилизации они были отстрелены, на смену из аппарата поднялись еще четыре купола, опустившие экипаж Crew Dragon в волны Мексиканского залива.

NASA вело прямую трансляцию спуска капсулы с Дугласом Херли и Робертом Бенкеном. Стоит отметить, что это — первое приводнение американских астронавтов за последние 45 лет.

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