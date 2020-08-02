Экипаж Crew Dragon вернулся на Землю

Спускаемая капсула американского космического корабля Crew Dragon приводнилась в Мексиканском заливе в запланированное время. Парашютные системы сработали в штатном режиме.

«Спасибо за полет, SpaceX!» — поблагодарили разработчиков корабля в официальном Twitter NASA.



Капсула вошла в атмосферу Земли, и скорость полета погасили два парашюта. После стабилизации они были отстрелены, на смену из аппарата поднялись еще четыре купола, опустившие экипаж Crew Dragon в волны Мексиканского залива.



NASA вело прямую трансляцию спуска капсулы с Дугласом Херли и Робертом Бенкеном. Стоит отметить, что это — первое приводнение американских астронавтов за последние 45 лет.

