Астронавты США впервые за 45 лет приводнятся в Мексиканском заливе

Капсула с экипажем космического корабля Crew Dragon в 21:48 по московскому времени должна осуществить посадку на воду в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола. Приводнение в американской космонавтике не практиковалось уже 45 лет — со времени завершения программы «Аполлон» в 1975 году. NASA организовало прямую трансляцию возвращения Дугласа Херли и Роберта Бенкена на Землю.

Crew Dragon провел расстыковку с Международной космической станцией (МКС) накануне. Примерно 19 часов корабль находился в автономном полете, а затем приступил к снижению. Около 21:00 по московскому времени двигатели были включены на торможение.

В мексиканском заливе спускаемую капсулу с астронавтами ждет поисково-спасательное судно GO Navigator.

Бенкен и Херли прибыли на МКС 31 мая после успешного запуска ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома во Флориде. Их возвращение завершает испытательный полет первого коммерческого космического корабля с экипажем в рамках программы NASA.