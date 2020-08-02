найти ×
   
  • USD
    73.43
  • EUR
    87.29
СохранитьСохранено0
×

309701

Астронавты США впервые за 45 лет приводнятся в Мексиканском заливе

Small a73d41983d
© NASA

© NASA

Капсула с экипажем космического корабля Crew Dragon в 21:48 по московскому времени должна осуществить посадку на воду в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола. Приводнение в американской космонавтике не практиковалось уже 45 лет — со времени завершения программы «Аполлон» в 1975 году. NASA организовало прямую трансляцию возвращения Дугласа Херли и Роберта Бенкена на Землю.

Crew Dragon провел расстыковку с Международной космической станцией (МКС) накануне. Примерно 19 часов корабль находился в автономном полете, а затем приступил к снижению. Около 21:00 по московскому времени двигатели были включены на торможение.

В мексиканском заливе спускаемую капсулу с астронавтами ждет поисково-спасательное судно GO Navigator.

Бенкен и Херли прибыли на МКС 31 мая после успешного запуска ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома во Флориде. Их возвращение завершает испытательный полет первого коммерческого космического корабля с экипажем в рамках программы NASA.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая
0029802читать позжечитаю позже
История
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении
16019356читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

43634538читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

5711637читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM