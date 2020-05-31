Экипаж МКС встретил астронавтов Crew Dragon
- 31 мая 2020, 21:02
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американский астронавт Крис Кэссиди встретили экипаж космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС). Люки были открыты после выравнивания давления в переходном шлюзе. Трансляция стыковки велась на сайте NASA.
После выполнения всех необходимых процедур астронавты Даглас Хсрли и Роберт Бенкен перешли на борт МКС. Последовали традиционные рукопожатия и обнимания. «Пришельцы с Земли» обошлись без защитных масок.
Crew Dragon пристыковался к МКС автоматическом режиме. Стыковка обошлась без происшествий. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся накануне с космодрома на мысе Канаверал. Путь к станции занял в итоге 19 часов.
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