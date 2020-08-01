Следствие выявило вероятный источник отравления семьи на алтайской турбазе

Отравление семьи из четырех человек на турбазе на Алтае могло произойти из-за выхлопов дизельного генератора, сообщает Telegram-канал LifeShot.

Это, скорее всего, и привело к их гибели.

По данным паблика, семья сотрудника управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифа Кременского заселилась на базу в тот момент, когда там из-за ливня отключился свет. Для подачи электричества в гостинице установили генератор как раз над номером Кременских.

Предположительно, выхлопные газы и стали причиной смерти туристов.

Сейчас следователи собираются задержать хозяин турбазы, который, по всей видимости, и принял решение об установке генератора.

Напомним, тела 57-летнего мужчины, его 43-летней жены и двоих детей в возрасте 16 и 11 лет были обнаружены 31 июля в номере турбазы «Глобус» в селе Ая. Погибшие — члены одной семьи, 26 июля приехавшие на отдых из Барнаула.

Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Приоритетной версией гибели четырех человек является отравление

