На турбазе в Алтайском крае обнаружили мертвой семью из четырех человек
- 31 июля 2020, 16:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В номере на турбазе «Глобус» в Алтайском крае найдены безжизненные тела четырех человек, в том числе двух детей.
Как сообщил Федеральному агентству новостей собственный источник, все погибшие являются членами одной семьи.
Хотя тела обнаружили 31 июля, некоторые анатомические изменения свидетельствуют о том, что смерть могла наступить около пяти дней назад.
Причина гибели пока не установлена, однако точно известно, что признаки насильственной смерти отсутствуют.
По имеющейся у издания информации, семья заселилась на турбазу 26 июля, и с тех пор их никто не видел. По словам постояльцев, уже 27 июля в помещении стал ощущаться неприятный запах.
Источники «МК на Алтае» уточнили, что погибли двое мужчин, женщина и девочка 10 лет. Одной из рабочих версий считается отравление.
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