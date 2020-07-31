На турбазе в Алтайском крае обнаружили мертвой семью из четырех человек

В номере на турбазе «Глобус» в Алтайском крае найдены безжизненные тела четырех человек, в том числе двух детей.

Как сообщил Федеральному агентству новостей собственный источник, все погибшие являются членами одной семьи.

Хотя тела обнаружили 31 июля, некоторые анатомические изменения свидетельствуют о том, что смерть могла наступить около пяти дней назад.

Причина гибели пока не установлена, однако точно известно, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

По имеющейся у издания информации, семья заселилась на турбазу 26 июля, и с тех пор их никто не видел. По словам постояльцев, уже 27 июля в помещении стал ощущаться неприятный запах.

Источники «МК на Алтае» уточнили, что погибли двое мужчин, женщина и девочка 10 лет. Одной из рабочих версий считается отравление.