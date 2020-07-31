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Жене расчлененного рэпера предъявлено обвинение в убийстве

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© соцсети

© соцсети

Жительнице Петербурга Марине Кохал, расчленившей своего мужа Александра Юшко (рэпера Энди Картрайта), предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее она была задержана на двое суток и проходила по делу как свидетель.

Теперь же следствие намерено ходатайствовать о заключении ее под стражу.

Следователи имеют основания предполагать, что в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, Кохал убила своего супруга неустановленным пока способом.

«Далее, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения», — сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, тело Юшко было обнаружено в его квартире на Невском проспекте 30 июля. По версии его жены, он умер от передозировки наркотиков еще на предыдущей неделе. Марина Кохал хотела скрыть «бесславную» смерть мужа, для чего расчленила его тело и разложила по пакетам. Но она не знала, как лучше спрятать останки, и обратилась к своему адвокату, а он уже известил полицию.

© vk.com

© vk.com

Тем не менее в деле обнаружились странности. Все конечности Картрайта были отпилены практически идеально, явно профессионалом. Во-вторых, внутренние органы трупа Марина по какой-то причине решила постирать в стиральной машине, другие части тела она вываляла в соли. В третьих, шприц со следами наркотика Кохал якобы «случайно выкинула». Вдобавок судмедэксперты обнаружили на одном из предплечий рэпера следы рук как будто от захвата.

Кроме того, первичный анализ показал отсутствие наркотиков в организме Картрайта. Вместо них эксперты обнаружили алкоголь, точная дозировка будет определена позднее. Ранее близкий друг рэпера Александр Зиганшин рассказал, что у покойного были проблемы с алкоголем, но наркотики он никогда не употреблял, тем более тяжелые.

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