найти ×
   
  • USD +1.13
    73.36
  • EUR +1.34
    86.25
СохранитьСохранено0
×

-405643

В организме расчлененного рэпера не оказалось наркотиков

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

Стало известно о новых подробностях в деле расчлененного супругой рэпера Энди Картрайта.

По данным РЕН ТВ, первичный анализ показал отсутствие наркотиков в организме, хотя жена музыканта заявила о том, что ее муж умер от передозировки наркотиками.

Она утверждала, что расчленила его тело, чтобы скрыть этот постыдный факт.

Как сообщает телеканал, в организме музыканта обнаружили алкоголь, однако точная дозировка будет определена позднее.

Ранее близкий друг рэпера Александр Зиганшин рассказал, что у покойного были проблемы с алкоголем, но наркотики он никогда не употреблял, тем более тяжелые.

Напомним, что утром 30 июля тело рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) было обнаруженов его квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Как пишут СМИ, о случившемся в полицию сообщил адвокат супруги рэпера, к которому женщина обратилась за помощью.

По словам Марины Кохал, супруг скончался от передозировки наркотиков еще четыре дня назад. Она не хотела такой бесславной смерти для своего мужа, поэтому решила, что будет лучше, если он «просто исчезнет». Женщина расчленила его тело и разложила по пакетам. Адвокату она позвонила, чтобы тот подсказал, куда можно спрятать мешки с останками.

Позже выяснилось, что в ликвидации тела участвовала мать жены рэпера.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
33016786читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
112739080читать позжечитаю позже

главное


История
Наука и техника
Географы МГУ разгадали загадку древней крепости

Тайну назначения и возраста сооружения помогли раскрыть кольца на спилах лиственницы.

20042874читать позжечитаю позже

История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году04 марта

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

27041343читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM