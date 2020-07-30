В организме расчлененного рэпера не оказалось наркотиков

Стало известно о новых подробностях в деле расчлененного супругой рэпера Энди Картрайта.

По данным РЕН ТВ, первичный анализ показал отсутствие наркотиков в организме, хотя жена музыканта заявила о том, что ее муж умер от передозировки наркотиками.

Она утверждала, что расчленила его тело, чтобы скрыть этот постыдный факт.

Как сообщает телеканал, в организме музыканта обнаружили алкоголь, однако точная дозировка будет определена позднее.

Ранее близкий друг рэпера Александр Зиганшин рассказал, что у покойного были проблемы с алкоголем, но наркотики он никогда не употреблял, тем более тяжелые.

Напомним, что утром 30 июля тело рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) было обнаруженов его квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Как пишут СМИ, о случившемся в полицию сообщил адвокат супруги рэпера, к которому женщина обратилась за помощью.

По словам Марины Кохал, супруг скончался от передозировки наркотиков еще четыре дня назад. Она не хотела такой бесславной смерти для своего мужа, поэтому решила, что будет лучше, если он «просто исчезнет». Женщина расчленила его тело и разложила по пакетам. Адвокату она позвонила, чтобы тот подсказал, куда можно спрятать мешки с останками.

Позже выяснилось, что в ликвидации тела участвовала мать жены рэпера.

