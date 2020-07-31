На границе с Украиной контрабандист протаранил пограничный пост

Российским пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать контрабандиста, попытавшегося протаранить их на автомобиле на границе с Украиной.

Как сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области, инцидент произошел 30 июля в районе села Григорьевка.

По данным ведомства, контрабандисты предприняли попытку перекинуть в подошедший с российской стороны УАЗ-452 без номеров товары стоимостью в два с половиной миллиона рублей.

При задержании нарушитель попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, тем самым угрожая их жизни и здоровью, приводит сообщение РИА Новости. Пограничники были вынуждены открыть огонь, в результате чего злоумышленник получил ранение. Его автомобиль и контрабандный груз были изъяты.

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии резко отреагировала на задержание жителя деревни Квемо-Чала Каспского муниципалитета российскими пограничниками, дислоцированными в Южной Осетии.